Доллар подешевел после роста четыре дня подряд

Официальный курс на 24 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,378 гривен за 1 доллар (-0,0031 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,8012 гривен за 1 евро (+0,0708 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,40-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,55 гривен, евро вырос до 49,05 гривен.