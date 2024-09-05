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Доллар подешевел после трех дней роста

Украина, Четверг 05 сентября 2024 15:44
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Доллар подешевел после трех дней роста Фото: курс доллара упал на 19 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после трех дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,0890 гривен за 1 доллар (-0,1876 грн).

Доллар подешевел после трех дней роста

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,5882 гривен за 1 евро (-0,0183 грн).

Доллар подешевел после трех дней роста

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 21 копейку до 41,05-41,08 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар подешевел после трех дней роста

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,50 гривен.

Ситуация на рынке

На этой неделе НБУ придерживается тактики, выбранной с 20 чисел июля. После небольшого повышения центробанк снижает курс. В итоге курс колеблется чуть выше 41 гривны.

По информации Bloomberg, Международный валютный фонд будет подталкивать Украину к более быстрой девальвации валюты.

Однако, как отмечает Bloomberg, НБУ не хочет, чтобы гривна ослабла еще больше. Этот шаг поставит под сомнение способность центрального банка поддерживать ценовую стабильность, говорят источники. Рост курса доллара, а также повышение налогов нанесут политический ущерб в условиях войны.

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