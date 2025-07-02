Долар подешевшав після триденного зростання, євро відійшов від максимуму

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про те, що попит на готівкову валюту в червні залишався на низькому рівні. Загалом за місяць українці купили 282 млн доларів. Це значно менше, ніж на початку року, коли обсяги перевищували 1 млрд доларів.

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