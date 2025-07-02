Доллар подешевел после трехдневного роста, евро отошел от максимума

Официальный курс на 3 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8116 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,1328 гривен за 1 евро (-0,2765 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,81-41,84 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 42 гривен, курс евро вырос до 49,70 гривен.