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Доллар подешевел после трехдневного роста, евро отошел от максимума

Фото: курс доллара упал менее чем на 1 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8116 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,1328 гривен за 1 евро (-0,2765 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,81-41,84 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 42 гривен, курс евро вырос до 49,70 гривен.

 

Ситуация на рынке

Данные НБУ свидетельствуют о том, что спрос на наличную валюту в июне оставался на низком уровне. Всего за месяц украинцы купили 282 млн долларов. Это значительно меньше, чем в начале года, когда объемы превышали 1 млрд долларов.

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