Долар подешевшав після двох днів зростання

Стабільний курс

Курс НБУ не змінився за останній рік: на 15 вересня 2024 року він становив 41,27 гривень за 1 долар. Однак восени минулого року долар подорожчав і наприкінці року сягнув 42 гривень. Аналітики припускають, що цього року сезонна девальвація повториться.