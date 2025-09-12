UA

Курс долара Економіка

Долар подешевшав після двох днів зростання

Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зниження протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2838 гривень за 1 долар (-0,0289 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,3929 гривень за 1 євро (+0,1190 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,24-41,27 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар не змінився - 41,60 гривень, євро зріс до 48,80 гривень.

 

Стабільний курс

Курс НБУ не змінився за останній рік: на 15 вересня 2024 року він становив 41,27 гривень за 1 долар. Однак восени минулого року долар подорожчав і наприкінці року сягнув 42 гривень. Аналітики припускають, що цього року сезонна девальвація повториться.

