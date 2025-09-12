RU

Доллар подешевел после двух дней роста

Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после снижения в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2838 гривен за 1 доллар (-0,0289 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3929 гривен за 1 евро (+0,1190 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,24-41,27 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке доллар не изменился - 41,60 гривен, евро вырос до 48,80 гривен.

Стабильный курс

Курс НБУ не изменился за последний год: на 15 сентября 2024 года он составлял 41,27 гривен за 1 доллар. Однако осенью прошлого года доллар подорожал и концу года достиг 42 гривен. Аналитики допускают, что в этом году сезонная девальвация повторится.

