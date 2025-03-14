UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Долар подешевшав після чотириденного зростання

Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чотириденного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5098 гривень за 1 долар (-0,0172 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,2291 гривень за 1 євро (+0,2284 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 41,42-41,44 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,75 гривень.

Курс долара в березні

НБУ знижував курс долара з початку березня. Долар подешевшав до 41,21 гривень на 10 березня - мінімуму з середини жовтня минулого року.

Однак на початку цього тижня долар почав зростати і піднявся до 41,52 грн/долар. Ситуація на ринку змінилася вже 13 березня, а сьогодні курс почав знижуватися. У підсумку за тиждень долар подорожчав на 29 копійок.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ