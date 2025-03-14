Доллар подешевел после четырехдневного роста

Официальный курс на 17 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5098 гривен за 1 доллар (-0,0172 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,2291 гривен за 1 евро (+0,2284 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,42-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.

Курс доллара в марте

НБУ снижал курс доллара с начала марта. Доллар подешевел до 41,21 гривен на 10 марта -минимума с середины октября прошлого года.

Однако в начале этой недели доллар начал расти и поднялся до 41,52 грн/доллар. Ситуация на рынке изменилась уже 13 марта, а сегодня курс начал снижаться. В итоге за неделю доллар подорожал на 29 копеек.