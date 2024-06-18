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Долар подешевшав: обмінники оновили курси

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись поле того, як він подешевшав на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 18 червня середній курс продажу долара в Україні знизився на 10 копійок до 41,00 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 44,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,50 гривні, євро по 43,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,63-40,65 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні менш як на 1 копійку. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 18 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,6485 грн. за 1 долар (-0,0005 грн.). Курс євро становитиме 43,5366 гривень за 1 євро (+0,0584 грн).

Коментар НБУ

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що зростання курсу долара останнім часом було викликане збільшенням структурного дефіциту на ринку . Це сталося через великі витрати уряду та валютну лібералізацію, проведену НБУ на початку травня.

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