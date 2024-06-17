НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав менш ніж на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 18 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,6485 грн за 1 долар (-0,0005 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,5366 гривень за 1 євро (+0,0584 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 6 копійок до 40,63-40,65 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,10 гривень.

Прогноз курсу

Як сказав у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня ринок переведе подих після курсових спринтів травня.

За його словами, девальвація гривні майже заспокоїться і наближатиметься до нуля, а курсові зміни долара відбуватимуться у досить вузькому діапазоні 40-41 грн.