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Доллар подешевел: обменники обновили курсы

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться поле того, как он подешевел на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 июня средний курс продажи доллара в Украине снизился на 10 копеек до 41,00 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,63-40,65 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне менее чем на 1 копейку. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 18 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,6485 гривен за 1 доллар (-0,0005 грн). Курс евро составит 43,5366 гривен за 1 евро (+0,0584 грн).

Комментарий НБУ

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что рост курса доллара в последнее время был вызван увеличением структурного дефицита на рынке. Это произошло из-за больших расходов правительства и валютной либерализации, проведенной НБУ в начале мая.

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