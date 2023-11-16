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Долар подешевшав: обмінники оновили курси валют

Україна, Четвер 16 листопада 2023 10:42
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Долар подешевшав: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 16 листопада середній курс долара в Україні знизився на 5 копійок до 37,80 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 40,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,30 гривні, євро по 40,05 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,26 -36,28 (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс долара. Долар подешевшав після трьох днів зростання.

Офіційний курс на 16 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2643 грн за 1 долар (-0,0528 грн).

Курс євро становитиме 39,3939 гривень за 1 євро (+0,4547 грн).

Прогноз курсу

На готівковому ринку курс долара знижується протягом останнього місяця. Однак більшість фахівців схиляються до думки, що зростання курсу долара є неминучим.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, попит та пропозиція стануть найголовнішим фактором, який формуватиме ситуацію на ринку в перспективі 1-2 місяців.

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