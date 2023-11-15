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Долар подешевшав після різкого зростання: НБУ встановив офіційний курс

Україна, Середа 15 листопада 2023 15:43
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Долар подешевшав після різкого зростання: НБУ встановив офіційний курс Фото: курс долара знизився на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив офіційний курс долара. Долар подешевшав після трьох днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2643 грн за 1 долар (-0,0528 грн).

Долар подешевшав після різкого зростання: НБУ встановив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,3939 гривень за 1 євро (+0,4547 грн).

Долар подешевшав після різкого зростання: НБУ встановив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 7 копійок до 36,25-36,27 грн/долар (купівля-продаж).

Долар подешевшав після різкого зростання: НБУ встановив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 37,85 гривень за долар.

Прогноз курсу

Курс долара знижується протягом останнього місяця. Однак більшість фахівців схиляються до думки, що зростання курсу долара є неминучим.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, попит та пропозиція стануть найголовнішим фактором, який формуватиме ситуацію на ринку в перспективі 1-2 місяців.

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