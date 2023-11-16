Доллар подешевел: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 ноября средний курс доллара в Украине снизился на 5 копеек до 37,80 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,30 гривен, евро по 40,05 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,26 -36,28 (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара. Доллар подешевел после трех дней роста.

Официальный курс на 16 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,2643 гривен за 1 доллар (-0,0528 грн).

Курс евро составит 39,3939 гривен за 1 евро (+0,4547 грн).

Прогноз курса

На наличном рынке курс доллара падает в течение последнего месяца. Однако большинство специалистов склоняются к мнению, что рост курса доллара неизбежен.

Как отметил в комментарии РБК-Украина начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, спрос и предложение станут самым главным фактором, который будет формировать ситуацию на рынке в перспективе 1-2 месяцев.