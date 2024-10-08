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Долар подешевшав в обмінниках: скільки коштує готівкова валюта

Фото: готівковий долар трохи подешевшав (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара в обмінних пунктах України трохи опустився порівняно з учорашнім днем. Долар у середньому продається по 41,45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 8 жовтня середній курс продажу долара в Україні опустився на 5 копійок - до 41,45 гривень. У купівлі середній курс стабілізувався на позначці 41 гривня.

Середній курс євро у продажу складає 45,86 гривень, у купівлі - 45,35 гривень.

На міжбанківському ринку курс знаходиться на рівні 41,17-41,19 грн/долар (купівля-продаж). Що на копійку вище у порівнянні із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) після дводенного зростання трохи підняв курс долара до гривні.

Офіційний курс на 8 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1961 гривень за 1 долар (+0,0102 грн).

Курс євро на сьогодні -45,2210 гривень за 1 євро (-0,2112 грн).

Чому за рік долар подорожчав на 13%

За період з жовтня 2024 року по жовтень 2025 року офіційний курс гривні до долара ослаб майже на 13%. Як пояснив голова Нацбанку Андрій Пишний, це сталося через поєднання таких чинників, як тривала війна, руйнування енергетики, чутки про "дефолт", а також пом'якшення монетарної політики та валютних обмежень.

Водночас, така динаміка курсу дозволила утримати інфляцію протягом цього року близько до цільових 5%. А також сприяла покращенню стану зовнішньої торгівлі.

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