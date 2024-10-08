Доллар подешевел в обменниках: сколько стоит наличная валюта

По состоянию на утро 8 октября средний курс продажи доллара в Украине опустился на 5 копеек - до 41,45 гривен. В покупке средний курс стабилизировался на отметке 41 гривна.

Средний курс евро в продаже составляет 45,86 гривен, в покупке - 45,35 гривен.

На межбанковском рынке курс находится на уровне 41,17-41,19 грн/доллар (покупка-продажа). Что на копейку выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) после двухдневного роста немного поднял курс доллара к гривне.

Официальный курс на 8 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1961 гривен за 1 доллар (+0,0102 грн).

Курс евро на сегодня - 45,2210 гривен за 1 евро (-0,2112 грн).

Почему за год доллар подорожал на 13%

За период с октября 2024 по октябрь 2025 года официальный курс гривны к доллару ослаб почти на 13%. Как объяснил глава Нацбанка Андрей Пышный, это произошло из-за сочетания таких факторов, как длительная война, разрушение энергетики, слухи о "дефолте", а также смягчение монетарной политики и валютных ограничений.

В то же время такая динамика курса позволила удержать инфляцию в течение этого года близко к целевым 5%. А также способствовала улучшению состояния внешней торговли.