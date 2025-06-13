Долар подешевшав в обмінниках, євро коштує дорожче 48 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України знизився. Єдина європейська валюта продовжила зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 13 червня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,25 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро - по 47,25 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,36-41,42 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро зріс більш ніж на 60 копійок і оновив історичний максимум.
Офіційний курс на 13 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4880 гривень за 1 долар (-0,0237 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,0825 гривень за 1 євро (+0,6263 грн). Попередній максимум було зафіксовано 22 квітня - 47,7653.
Курс євро до долара зріс напередодні до рівня 1,16, найвищого рівня з жовтня 2021 року. Якщо курс євро до долара вийде на позначку 1,2, то відповідно за незмінності курсу гривні до долара, вартість євро може сягнути 50 гривень за долар.
Однак долар почав дорожчати після ударів Ізраїлю по Ірану. Інвестори кинулися назад у валюту та інші безпечні активи, включно з казначейськими облігаціями США і золотом. Індекс, що вимірює курс долара США щодо шести інших валют, зріс на 0,6%.
Євро припинив чотириденне зростання і торгувався зі зниженням на 0,5% до 1,153.
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