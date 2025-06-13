Доллар подешевел в обменниках, евро стоит дороже 48 гривен

По состоянию на утро 13 июня средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 47,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,36-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум.

Официальный курс на 13 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4880 гривен за 1 доллар (-0,0237 грн).

Официальный курс евро составит 48,0825 гривен за 1 евро (+0,6263 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля - 47,7653.