Долар подешевшав в обмінниках, євро дорожчає

Україна, Понеділок 08 вересня 2025 10:01
Долар подешевшав в обмінниках, євро дорожчає Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 8 вересня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,45 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,65 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,18-41,21 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Офіційний курс на 8 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2199 гривень за 1 долар (-0,1295 грн).

Нижчим курс був тільки 22 серпня (41,2185 грн/долар), коли він перебував на мінімальному рівні з початку квітня.

Офіційний курс євро становитиме 48,1634 гривень за 1 євро (+0,0286 грн).

Прогноз курсу

Деволюційні настрої бізнесу трохи погіршилися. Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, становить 46 гривень за долар.

На 2025 рік бізнеси закладали 44 грн/долар, на 2024 рік - 41 грн/долар.

