Долар подешевшав в обмінниках

Станом на ранок 22 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 42,50 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 44,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,00 гривень, євро по 43,55 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,08-42,11 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 6 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль після зниження минулого тижня.

Офіційний курс на 22 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1661 гривень за 1 долар (+0,0110 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,6419 гривень за 1 євро (+0,1421 грн).

Попит на готівкову валюту

Попит на готівкові долари залишається високим у січні 2025 року. Як повідомив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, за 20 днів січня населення викупило понад 930 млн доларів готівкової та безготівкової іноземної валюти.

За його даними, за 20 днів січня НБУ провів чистих валютних інтервенцій на суму 2,5 млрд доларів. Таким чином, населення викупило 39% від усіх інтервенцій НБУ.

"На наступний рік МВФ очікує, що нетто-інтервенції НБУ складуть 36,0 млрд (+5%), що має забезпечити утримання середньорічного обмінного курсу на рівні 43,4 грн за 1 долар (+8%)", - повідомив Данилишин.