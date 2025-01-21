Попит українців на валюту залишається високим: з початку року купили понад 900 млн доларів

Основну частину попиту на іноземну валюту в Україні формує населення. За 20 днів січня населення викупило понад 930 млн доларів готівкової та безготівкової іноземної валюти.

Про це заявив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook .

Як зазначив Данилишин, за 20 днів січня НБУ провів чистих валютних інтервенцій на суму 2,5 млрд доларів. Таким чином, населення викупило 39% від усіх інтервенцій НБУ.

За його даними, у 2024 році купівлі валюти населенням склали 35% від валютних інтервенцій НБУ, у 2023 році - 17%, а у 2022 році - лише 4%. За 2024 рік населення наростило купівлю іноземної валюти в 3 рази порівняно з 2023 роком.

"На наступний рік МВФ очікує, що нетто-інтервенції НБУ становитимуть 36,0 млрд (+5%), що мало б забезпечити утримання середньорічного обмінного курсу на рівні 43,4 грн за 1 долар (+8%)", - повідомив Данилишин.