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Попит українців на валюту залишається високим: з початку року купили понад 900 млн доларів

Україна, Вівторок 21 січня 2025 10:40
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Попит українців на валюту залишається високим: з початку року купили понад 900 млн доларів Фото: Курс долара в січні зростає через попит населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Основну частину попиту на іноземну валюту в Україні формує населення. За 20 днів січня населення викупило понад 930 млн доларів готівкової та безготівкової іноземної валюти.

Про це заявив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

Як зазначив Данилишин, за 20 днів січня НБУ провів чистих валютних інтервенцій на суму 2,5 млрд доларів. Таким чином, населення викупило 39% від усіх інтервенцій НБУ.

За його даними, у 2024 році купівлі валюти населенням склали 35% від валютних інтервенцій НБУ, у 2023 році - 17%, а у 2022 році - лише 4%. За 2024 рік населення наростило купівлю іноземної валюти в 3 рази порівняно з 2023 роком.

"На наступний рік МВФ очікує, що нетто-інтервенції НБУ становитимуть 36,0 млрд (+5%), що мало б забезпечити утримання середньорічного обмінного курсу на рівні 43,4 грн за 1 долар (+8%)", - повідомив Данилишин.

Нагадаємо, населення України в грудні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,633 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,936 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,303 млрд доларів. За весь рік українці купили в банках 12,219 млрд доларів.

За даними НБУ, за січень-лістопад 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 14,9 млрд доларів (минулого року - 10,2 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,5 трлн гривень).

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