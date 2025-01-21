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НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

Україна, Вівторок 21 січня 2025 15:35
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НБУ підвищує курс долара другий день поспіль Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль після зниження минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1661 гривень за 1 долар (+0,0110 грн).

НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6419 гривень за 1 євро (+0,1421 грн).

НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 42,14-42,17 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився 42,65 гривень.

Стратегія НБУ

Національний банк України актуалізував інституційну Стратегію. Стратегічним залишається рух до поступового послаблення та зняття валютних обмежень, запроваджених на початку війни, переходу до гнучкого курсоутворення та повернення до повноцінного формату інфляційного таргетування.

Як зазначається в документі, мета I має особливе місце в Стратегії. "Забезпечення стабільності грошової одиниці України є основною функцією НБУ, особливо важливою під час війни", - йдеться в стратегії.

Передбачено утримання спреду між готівковим та офіційним курсом гривні до долара США на рівні менше 3%.

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