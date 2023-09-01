Долар подешевшав в обмінних пунктах: курси валют на 1 вересня

На ранок 1 вересня середній курс долара в Україні впав на 10 копійок до 38,00 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 41,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,50 гривні, євро по 40,75 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро станом на 1 вересня становить 39,7391 гривень за євро (-0,0512).

Плани НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що НБУ ухвалить рішення про перехід до більшої гнучкості обмінного курсу тільки тоді, коли будуть забезпечені необхідні передумови. Нині вони ще формуються.

Однак навіть після ухвалення рішення про перехід до більшої гнучкості курсу НБУ і надалі братиме активну участь у торгах на валютному ринку, покриваючи структурний дефіцит між попитом та пропозицією валюти.

"Завдяки цьому курс зможе коливатися в обидві сторони - не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, реагуючи на зміну саме балансу попиту та пропозиції на валютному ринку, а не обсяги попиту та пропозиції як такі", - повідомив голова НБУ.

Зазначимо, курс долара різко пішов униз після того, як НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту населенню обсягом 50 тисяч гривень на місяць.