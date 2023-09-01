Доллар подешевел в обменных пунктах: курсы валют на 1 сентября

По состоянию на утро 1 сентября средний курс доллара в Украине упал на 10 копеек до 38,00 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 41,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,50 гривен, евро по 40,75 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 1 сентября составляет 39,7391 гривен за евро (-0,0512).

Планы НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, НБУ примет решение о переходе к большей гибкости обменного курса только тогда, когда будут обеспечены необходимые предпосылки. Сейчас они еще формируются.

Однако даже после принятия решения о переходе к большей гибкости курса НБУ и в дальнейшем будет активно участвовать в торгах на валютном рынке, покрывая структурный дефицит между спросом и предложением валюты.

"Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны - не только ослабляться, но и укрепляться, реагируя на изменение именно баланса спроса и предложения на валютном рынке, а не объемы спроса и предложения как таковые", - сообщил глава НБУ.

Отметим, курс доллара резко пошел вниз после того, как НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту населению в объеме 50 тысяч гривен в месяц.