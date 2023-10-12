Долар подешевшав: обмінні пункти виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Він перебуває на тому рівні, який був до рішення НБУ перейти від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості 10 днів тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 12 жовтня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 38,15 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 40,65 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 39,95 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,42-36,44 (купівля-продаж), знизившись на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) поступово знижує курс долара до гривні після переходу до режиму гнучкості.
Офіційний курс гривні до долара на 12 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,4385 гривень за 1 долар (-0,0673 грн).
Курс євро становитиме 38,6394 гривень за 1 євро (+0,0345 грн).
МВФ прогнозує курс долара у 2023 році на рівні 37,50 грн/долар. Враховуючи, що НБУ до початку жовтня тримав курс на рівні 36,57 грн/долар, до кінця року має відбутися суттєва девальвація, щоб середньорічний курс вийшов на рівень 37,50 грн/долар.