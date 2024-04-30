Долар подешевшав: НБУ встановив офіційний курс на 1 травня

Офіційний курс на 1 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5151 грн за 1 долар (-0,1537 грн).

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Курс євро становитиме 42,3641 гривень за 1 євро (-0,1331 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 11 копійок до 39,52-39,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс впав на 10 копійок до 39,80 грн/долар.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у травні на валютний ринок України впливатимуть низка важливих факторів: стратегія НБУ з регулювання валютного ринку, обсяг макрофінансової допомоги, а також фактор свята.

Банкір прогнозує, що через Великдень курс долара може трохи знизитися. Однак потім курс продовжить повільне зростання.

За квітень офіційний курс долара зріс на 1,1%.