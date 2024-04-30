Доллар подешевел: НБУ установил официальный курс на 1 мая

Официальный курс на 1 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,5151 гривен за 1 доллар (-0,1537 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3641 гривен за 1 евро (-0,1331 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 39,52-39,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 39,80 грн/доллар.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в мае на валютный рынок Украины будут влиять ряд важных факторов: стратегия НБУ по регулированию валютного рынка, объем макрофинансовой помощи, а также фактор праздника.

Банкир прогнозирует, что из-за Пасхи курс доллара может немного снизится. Однако затем курс продолжит медленный рост.

За апрель официальный курс доллара вырос на 1,1%.