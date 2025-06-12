Долар подешевшав, курс євро вперше в історії перевищив рівень 48 гривень

Курс долар/євро

Долар, який втратив цього року близько 10% вартості щодо кошика валют, упав сьогодні до найнижчого рівня з квітня 2022 року.

Євро зріс на 1,07% до 1,16 долара, найвищого рівня з жовтня 2021 року.

Поєднання зростаючої напруженості на Близькому Сході та занепокоєння з приводу торгового перемир'я між Вашингтоном і Пекіном змусило інвесторів купувати безпечні активи.

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