Доллар подешевел, курс евро впервые в истории превысил уровень 48 гривен

Курс доллар/евро

Доллар, потерявший в этом году около 10% стоимости по отношению к корзине валют, упал сегодня до самого низкого уровня с апреля 2022 года.

Евро вырос на 1,07% до 1,16 доллара, самого высокого уровня с октября 2021 года.

Сочетание растущей напряженности на Ближнем Востоке и обеспокоенности по поводу торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином вынудило инвесторов покупать безопасные активы.

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