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Доллар подешевел, курс евро впервые в истории превысил уровень 48 гривен

Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4880 гривен за 1 доллар (-0,0237 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,0825 гривен за 1 евро (+0,6263 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля - 47,7653.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,40-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро превысил отметку 48 гривен.

 

Курс доллар/евро

Доллар, потерявший в этом году около 10% стоимости по отношению к корзине валют, упал сегодня до самого низкого уровня с апреля 2022 года.

Евро вырос на 1,07% до 1,16 доллара, самого высокого уровня с октября 2021 года.

Сочетание растущей напряженности на Ближнем Востоке и обеспокоенности по поводу торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином вынудило инвесторов покупать безопасные активы.

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