Долар подешевшав, курс євро впав нижче 48 гривень

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 1 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7132 гривень за 1 долар (-0,0530 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.
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Офіційний курс євро становитиме 47,7491 гривень за 1 євро (-0,3990 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,70-41,73 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав до 41,90 гривень, курс євро впав до 48,40 гривень.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, за базовим сценарієм, ринок залишатиметься збалансованим: істотних перекосів у співвідношенні попиту і пропозиції не прогнозується.
За його прогнозом, у серпні курси валют будуть такими:
Долар: у межах 41,8-42,4 гривень (зростання від початкового курсу року не перевищить 1%).
Євро: 48,5-50 гривень з поправкою на глобальні тренди.