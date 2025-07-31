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Долар подешевшав, курс євро впав нижче 48 гривень

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7132 гривень за 1 долар (-0,0530 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,7491 гривень за 1 євро (-0,3990 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,70-41,73 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,90 гривень, курс євро впав до 48,40 гривень.

 

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, за базовим сценарієм, ринок залишатиметься збалансованим: істотних перекосів у співвідношенні попиту і пропозиції не прогнозується.

За його прогнозом, у серпні курси валют будуть такими:

Долар: у межах 41,8-42,4 гривень (зростання від початкового курсу року не перевищить 1%).

Євро: 48,5-50 гривень з поправкою на глобальні тренди.

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