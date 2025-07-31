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Доллар подешевел, курс евро упал ниже 48 гривен

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7132 гривен за 1 доллар (-0,0530 грн). За месяц курс вырос на 12 копеек.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,7491 гривен за 1 евро (-0,3990 грн). За месяц курс упал на 64 копейки.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,70-41,73 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,90 гривен, курс евро упал до 48,40 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, по базовому сценарию, рынок будет оставаться сбалансированным: существенных перекосов в соотношении спроса и предложения не прогнозируется.

По его прогнозу, в августе курсы валют будут следующими:

Доллар: в пределах 41,8-42,4 гривен (рост от начального курса года не превысит 1%).

Евро: 48,5-50 гривен с поправкой на глобальные тренды.

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