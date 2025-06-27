Долар подешевшав, євро перевищив позначку 49 гривень: свіжі курси валют

Курс євро-долар

Долар США коливається біля найнижчого рівня за 3,5 року щодо євро. Євро знизився до 1,16885 долара після того, як на попередній сесії він досягнув 1,1745 долара, що є найвищим показником з вересня 2021 року.

Оскільки геополітичні потрясіння ізраїльсько-іранського конфлікту залишилися позаду після дотриманого припинення вогню, увага ринку цього тижня була прикута до грошово-кредитної політики США.

Перспектива того, що президент США Трамп оголосить про призначення наступного голови Федеральної резервної системи, підвищила ймовірність зниження процентних ставок центральним банком. Очікується, що новий глава ФРС буде м'якшим за Джерома Пауелла.

Трамп неодноразово критикував Пауелла і закликав до зниження ставок цьогоріч, посилюючи побоювання інвесторів щодо повільного підриву незалежності та авторитету центрального банку США.

В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.