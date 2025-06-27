Доллар подешевел, евро превысил отметку 49 гривен: свежие курсы валют

По состоянию на утро 27 июня средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 49,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 48,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,57-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 27 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5852 гривен за 1 доллар (-0,0768 грн).

Официальный курс евро составит 48,638 гривен за 1 евро (+0,3142 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня - 48,5084.