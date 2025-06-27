Доллар подешевел, евро превысил отметку 49 гривен: свежие курсы валют
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта находится на максимальных уровнях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 27 июня средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 49,05 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 48,15 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,57-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.
Официальный курс на 27 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5852 гривен за 1 доллар (-0,0768 грн).
Официальный курс евро составит 48,638 гривен за 1 евро (+0,3142 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня - 48,5084.
Курс евро-доллар
Доллар США колеблется около самого низкого уровня за 3,5 года по отношению к евро. Евро снизился до 1,16885 доллара после того, как на предыдущей сессии он достиг 1,1745 доллара, что является самым высоким показателем с сентября 2021 года.
Поскольку геополитические потрясения израильско- иранского конфликта остались позади после соблюдаемого прекращения огня, внимание рынка на этой неделе было приковано к денежно-кредитной политике США.
Перспектива того, что президент США Трамп объявит о назначении следующего председателя Федеральной резервной системы, повысила вероятность снижения процентных ставок центральным банком. Ожидается, что новый глава ФРС будет мягче Джерома Пауэлла.
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла и призывал к снижению ставок в этом году, усиливая опасения инвесторов по поводу медленного подрыва независимости и авторитета центрального банка США.
В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.
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