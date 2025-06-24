Долар подешевшав, євро оновив історичний мінімум

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро оновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 25 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7924 гривень за 1 долар (-0,0778 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,5084 гривень за 1 євро (+0,4875 грн). Попередній історичний максим було зафіксовано 23 червня - 48,2006.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 13 копійок до 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 42,00 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,85 гривень.
Оголошене Дональдом Трампом перемир'я між Ізраїлем та Іраном викликало зростання апетиту до ризику і призвело до зниження курсу долара.
Індекс долара, що відображає його вартість до кошика світових валют, знизився. Євро зміцнився на 0,2 % до 1,16 долара.
В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.
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