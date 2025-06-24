Долар подешевшав, євро оновив історичний мінімум

Курс долар-євро

Оголошене Дональдом Трампом перемир'я між Ізраїлем та Іраном викликало зростання апетиту до ризику і призвело до зниження курсу долара.

Індекс долара, що відображає його вартість до кошика світових валют, знизився. Євро зміцнився на 0,2 % до 1,16 долара.

В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

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