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Долар подешевшав, євро оновив історичний мінімум

Фото: курс долара впав на 8 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7924 гривень за 1 долар (-0,0778 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,5084 гривень за 1 євро (+0,4875 грн). Попередній історичний максим було зафіксовано 23 червня - 48,2006.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 13 копійок до 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 42,00 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,85 гривень.

 

 

Курс долар-євро

Оголошене Дональдом Трампом перемир'я між Ізраїлем та Іраном викликало зростання апетиту до ризику і призвело до зниження курсу долара.

Індекс долара, що відображає його вартість до кошика світових валют, знизився. Євро зміцнився на 0,2 % до 1,16 долара.

В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

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