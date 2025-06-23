Долар подорожчав після удару США по ядерних об'єктах Ірану

Долар США зміцнився, оскільки стурбовані інвестори шукали захист на тлі ударів США по ядерних об'єктах Ірану. Рухи валют були стриманими, оскільки ринки очікували офіційної реакції Тегерана на подію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Основні зміни 23 червня відбулися на ринку нафти - вартість сировини досягла п'ятимісячного максимуму - 78,5 доларів за барель марки Brent.

Одночасно глобальні фондові індекси знизилися після заяв президента США Дональда Трампа про можливу зміну режиму в Ірані.

Валютні коливання

Євро знизився на 0,33% до 1,1484 долара, а австралійський долар, який часто виступає індикатором ризику, опустився до місячного мінімуму - на 0,67% до 0,6408 долара.

Індекс долара, що відстежує курс до шести основних валют, зріс на 0,12% і досяг 99.037.

Ринки в очікуванні

Карол Конг, валютний стратег із Commonwealth Bank of Australia, зазначила, що інвестори зайняли вичікувальну позицію, очікуючи реакції Ірану. У фокусі - можливе зростання інфляції, викликане геополітичною нестабільністю.

За її словами, подальша динаміка валют залежатиме від заяв і дій урядів Ірану, Ізраїлю та США. Безпечні валюти, як-от долар та єна, можуть продовжити зростання в разі ескалації.

Азіатські валюти під тиском

Долар США виріс на 0,52% проти єни до 146,81 після досягнення місячного піку. Американська валюта також посилила тиск на інші азіатські валюти.

Стратеги Bank of America вважають, що пара долар-ієна може зрости ще вище, якщо ціни на нафту залишаться високими. Японія імпортує майже всю свою нафту, понад 90% якої надходить з Близького Сходу, тоді як США значною мірою енергетично незалежні.

Загроза в Ормузькій протоці

Іран пообіцяв захистити себе після того, як США скинули 12-тонні проникаючі авіабомби на гірський масив над ядерним об'єктом Фордо. Американські лідери закликали Тегеран до стриманості.

Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки - одного з ключових світових енергетичних маршрутів. Через ці вузькі води між Іраном, Оманом і ОАЕ проходить майже чверть усіх світових поставок нафти.

Ринки зберігають обережність

Головний інвестиційний стратег Saxo Чару Чанана заявила, що поки що ринки розцінюють удари США як обмежену подію, а не початок широкої війни. Відсутність різких стрибків у захисні активи вказує на те, що інвестори не готові до паніки.

Проте долар знову проявив себе як захисний актив в умовах зростання геополітичних ризиків. Однак помірні коливання показують, що інвестори поки що не готові робити ставку виключно на долар.