Доллар подешевел, евро обновил исторический минимум

Курс доллар-евро

Объявленное Дональдом Трампом перемирие между Израилем и Ираном и вызвало рост аппетита к риску и привело к снижению курса доллара.

Индекс доллара, отражающий его стоимость к корзине мировых валют, снизился. Евро укрепился на 0,2 % до 1,16 доллара.

В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.

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