Долар подешевшав, євро коштує дорожче 48 гривень

Ситуація на ринку

Як зазначили в НБУ, якщо раніше ситуативно зростав попит населення на валюту, то тиск цього чинника останнім часом послабився.

Зокрема, чиста купівля валюти з боку фізичних осіб у квітні-травні 2025 року була на найнижчих рівнях із серпня 2023 року.

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