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Україна цього року може накопичити рекордні запаси валюти, - НБУ

Україна, Вівторок 17 червня 2025 12:32
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Україна цього року може накопичити рекордні запаси валюти, - НБУ Фото: Резерви України цього року зростуть до максимуму (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Швидше отримання міжнародної допомоги допоможе України накопичити рекордні запаси валюти. Це дозволить НБУ підтримувати стабільність на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначили в НБУ, за перші п’ять місяців 2025 року Україна отримала майже 18 млрд доларів зовнішньої допомоги у формі пільгових кредитів та грантів. До кінця року цей обсяг може зрости до 55 млрд доларів.

"Це станеться передусім завдяки пришвидшеному надходженню траншів за механізмом ERA, а також отриманню запланованої підтримки від ЄС за програмою Ukraine Facility", - йдеться у звіті.

У НБУ заявили, що швидше надходження коштів від партнерів дає змогу нарощувати міжнародні резерви. На початку червня вони становили 44,5 млрд доларів, прогноз НБУ на кінець року - близько 58 млрд доларів.
Україна цього року може накопичити рекордні запаси валюти, - НБУ

"Обидва показники помітно перевищують необхідний їх рівень за композитним критерієм МВФ. Водночас накопичений цьогоріч рівень резервів очікувано знизиться надалі. Він дасть змогу покривати потреби валютного ринку в наступні роки, коли обсяги допомоги можуть скоротитися", - наголосили в НБУ.

Ситуація на ринку

У першому півріччі НБУ продовжував компенсувати структурний дефіцит валюти на ринку. Чистий попит на валюту за перші п’ять місяців року зріс порівняно з обсягами рік тому. Його підживлюють потреби сектору оборони та імпорт газу, зазначили в НБУ.

Крім того, ситуативно зростав попит населення на валюту, однак тиск цього чинника останнім часом послабився. Чиста купівля валюти з боку фізичних осіб у квітні-травні 2025 року була на найнижчих рівнях із серпня 2023 року.
Україна цього року може накопичити рекордні запаси валюти, - НБУ

"НБУ і надалі спроможний забезпечувати належну роботу валютного ринку", - йдеться у звіті.

Прогноз НБУ

НБУ очікує, що цього року Україна отримає рекордні обсяги зовнішньої фінансової допомоги (близько 55 млрд доларів) насамперед завдяки швидшому перерахуванню траншів у межах програми ERA Loans.

Значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд доларів і надалі забезпечувати стійкість валютного ринку.

Однак, через скорочення обсягів міжнародної фінансової допомоги й зростання обслуговування та виплат за зовнішнім державним боргом валові резерви знизяться до 47-49 млрд доларів у 2026-2027 роках.

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