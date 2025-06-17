Доллар подешевели, евро стоит дороже 48 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро остался выше уровня 48 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 18 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5255 гривен за 1 доллар (-0,0051 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,0159 гривен за 1 евро (-0,0516 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 48,40 гривен.
Как отметили в НБУ, если ранее ситуативно рос спрос населения на валюту, то давление этого фактора в последнее время ослабло.
В частности, чистая покупка валюты со стороны физических лиц в апреле-мае 2025 года была на самых низких уровнях с августа 2023 года.
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