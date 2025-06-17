Доллар подешевели, евро стоит дороже 48 гривен

Официальный курс на 18 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5255 гривен за 1 доллар (-0,0051 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,0159 гривен за 1 евро (-0,0516 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 48,40 гривен.