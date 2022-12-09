Долар подешевшав до 40 гривень: валюти в Україні на 9 грудня
В обмінних пунктах України сьогодні, 9 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,10 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,80 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,45 грн (39,55 – 8 грудня)
- продаж – 40,10 грн (40,20 – 8 грудня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,90 грн (40,80 – 8 грудня),
- продаж – 41,80 грн (41,75 – 8 грудня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,30 – 8 грудня),
- продаж – 8,90 грн (8,95 – 8 грудня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 9 грудня становить 38,4629 грн. за євро (-0,0603 грн.).
Нагадаємо, Національний банк України наголошує на покращенні ситуації на валютному ринку. Поки що чергової девальвації гривні не очікується.
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