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Долар подешевшав до 40 гривень: валюти в Україні на 9 грудня

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Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 10:44
Долар подешевшав до 40 гривень: валюти в Україні на 9 грудня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,10 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,80 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,45 грн (39,55 – 8 грудня)
  • продаж – 40,10 грн (40,20 – 8 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,90 грн (40,80 – 8 грудня),
  • продаж – 41,80 грн (41,75 – 8 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 8 грудня),
  • продаж – 8,90 грн (8,95 – 8 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 9 грудня становить 38,4629 грн. за євро (-0,0603 грн.).

Долар подешевшав до 40 гривень: валюти в Україні на 9 грудня

Нагадаємо, Національний банк України наголошує на покращенні ситуації на валютному ринку. Поки що чергової девальвації гривні не очікується.

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