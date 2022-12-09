Долар подешевшав до 40 гривень: валюти в Україні на 9 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,10 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,80 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,45 грн (39,55 – 8 грудня)

продаж – 40,10 грн (40,20 – 8 грудня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,90 грн (40,80 – 8 грудня),

продаж – 41,80 грн (41,75 – 8 грудня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,30 грн (8,30 – 8 грудня),

продаж – 8,90 грн (8,95 – 8 грудня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 9 грудня становить 38,4629 грн. за євро (-0,0603 грн.).