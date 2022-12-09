ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар подешевел до 40 гривен: актуальные курсы валюта в Украине на 9 декабря

Новина українською →
Украина, Пятница 09 декабря 2022 10:44
Доллар подешевел до 40 гривен: актуальные курсы валюта в Украине на 9 декабря Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,45 грн (39,55 - 8 декабря)
  • продажа - 40,10 грн (40,20 - 8 декабря) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,90 грн (40,80 - 8 декабря),
  • продажа - 41,80 грн (41,75 - 8 декабря) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 8 декабря),
  • продажа - 8,90 грн (8,95 - 8 декабря) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 9 декабря составляет 38,4629 гривен за евро (-0,0603 грн).

Доллар подешевел до 40 гривен: актуальные курсы валюта в Украине на 9 декабря

Напомним, Национальный банк Украины отмечает улучшение ситуации на валютном рынке. Пока очередной девальвации гривны не ожидается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители