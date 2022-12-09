Доллар подешевел до 40 гривен: актуальные курсы валюта в Украине на 9 декабря

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,45 грн (39,55 - 8 декабря)

продажа - 40,10 грн (40,20 - 8 декабря) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,90 грн (40,80 - 8 декабря),

продажа - 41,80 грн (41,75 - 8 декабря) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,30 грн (8,30 - 8 декабря),

продажа - 8,90 грн (8,95 - 8 декабря) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 9 декабря составляет 38,4629 гривен за евро (-0,0603 грн).