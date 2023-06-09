Долар почав дорожчати: свіжий курс в обмінних пунктах

Станом на 9 червня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,35 гривень у продажу. Курс євро зріс на 10 копійок до 40,45 гривні за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 39,75 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано з липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 9 червня становить 39,2619 гривень за євро (+0,0768 грн.).

Безготівковий ринок

За даними НБУ, у травні попит на іноземну валюту зріс насамперед з боку підприємств машинобудування та ПЕК. Останнє, ймовірно, пов'язане із проведенням планових ремонтних робіт та закупівлею енергоресурсів. Також зріс попит із боку банків щодо забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами.

Це призвело до того, що НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку на 40,7% до 1,928 млрд доларів.

Водночас це не вплинуло на міжнародні резерви України, які за травень 2023 року зросли на 3,8% до 37,3 млрд доларів - максимуму за 11 років.

Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. На валютні рахунки уряду до НБУ надійшло 4,323 млрд доларів.