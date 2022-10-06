Долар почав дорожчати: актуальні курси валют в Україні 6 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 жовтня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 41,15 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,35 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 6 жовтня становить 36,2157 грн за євро (+0,0475 грн.).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив про звільнення. Його відставка з цієї посади ніяк не вплинула на ринковий курс долара до гривні.

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