Долар почав дорожчати: актуальні курси валют в Україні 6 жовтня
В обмінних пунктах України сьогодні, 6 жовтня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 41,15 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,35 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 40,20 грн (39,95 – 5 жовтня)
- продаж – 41,15 грн (41,10 – 5 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 39,05 грн (39,00 – 5 жовтня),
- продаж – 40,35 грн (40,40 – 5 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,05 грн (8,05 – 5 жовтня),
- продаж – 8,50 грн (8,50 – 5 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 6 жовтня становить 36,2157 грн за євро (+0,0475 грн.).
Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив про звільнення. Його відставка з цієї посади ніяк не вплинула на ринковий курс долара до гривні.
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