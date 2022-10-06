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Долар почав дорожчати: актуальні курси валют в Україні 6 жовтня

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 11:57
Долар почав дорожчати: актуальні курси валют в Україні 6 жовтня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 жовтня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 41,15 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,35 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,20 грн (39,95 – 5 жовтня)
  • продаж – 41,15 грн (41,10 – 5 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,05 грн (39,00 – 5 жовтня),
  • продаж – 40,35 грн (40,40 – 5 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,05 грн (8,05 – 5 жовтня),
  • продаж – 8,50 грн (8,50 – 5 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 6 жовтня становить 36,2157 грн за євро (+0,0475 грн.).

Долар почав дорожчати: актуальні курси валют в Україні 6 жовтня

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив про звільнення. Його відставка з цієї посади ніяк не вплинула на ринковий курс долара до гривні.

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