Доллар начал дорожать: актуальные курсы валют в Украине 6 октября
В обменных пунктах Украины сегодня, 6 октября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 41,15 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,35 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,20 грн (39,95 - 5 октября)
- продажа - 41,15 грн (41,10 - 5 октября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,05 грн (39,00 - 5 октября),
- продажа - 40,35 грн (40,40 - 5 октября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,05 грн (8,05 - 5 октября),
- продажа - 8,50 грн (8,50 - 5 октября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 6 октября составляет 36,2157 гривен за евро (+0,0475 грн).
Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об уходе в отставку. Его уход с этого поста никак не повлиял на рыночный курс доллара к гривне.
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