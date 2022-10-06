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Доллар начал дорожать: актуальные курсы валют в Украине 6 октября

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Украина, Четверг 06 октября 2022 11:57
Доллар начал дорожать: актуальные курсы валют в Украине 6 октября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 октября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 41,15 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,35 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,20 грн (39,95 - 5 октября)
  • продажа - 41,15 грн (41,10 - 5 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,05 грн (39,00 - 5 октября),
  • продажа - 40,35 грн (40,40 - 5 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 5 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 5 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 6 октября составляет 36,2157 гривен за евро (+0,0475 грн).

Доллар начал дорожать: актуальные курсы валют в Украине 6 октября

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об уходе в отставку. Его уход с этого поста никак не повлиял на рыночный курс доллара к гривне.

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