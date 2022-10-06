Доллар начал дорожать: актуальные курсы валют в Украине 6 октября

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 октября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 41,15 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,35 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 6 октября составляет 36,2157 гривен за евро (+0,0475 грн).

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об уходе в отставку. Его уход с этого поста никак не повлиял на рыночный курс доллара к гривне.

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