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Долар почав дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 15 листопада

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 12:06
Долар почав дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 15 листопада Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,65 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,25 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,95 грн (40,00 – 14 листопада)
  • продаж – 40,65 грн (40,70 – 14 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,20 грн (40,05 – 14 листопада),
  • продаж – 41,25 грн (41,20 – 14 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,25 грн (8,25 – 14 листопада),
  • продаж – 8,90 грн (8,90 – 14 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 15 листопада становить 37,7626 грн за євро (+0,0604 грн).

Долар почав дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 15 листопада

Нагадаємо, в НБУ заявили, що інформація з фронту впливає на валютний ринок України. Однак цей фактор не є визначальним для курсу гривні щодо долара.

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