Долар почав дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 15 листопада
В обмінних пунктах України сьогодні, 15 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,65 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,25 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,95 грн (40,00 – 14 листопада)
- продаж – 40,65 грн (40,70 – 14 листопада) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,20 грн (40,05 – 14 листопада),
- продаж – 41,25 грн (41,20 – 14 листопада) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,25 грн (8,25 – 14 листопада),
- продаж – 8,90 грн (8,90 – 14 листопада) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 15 листопада становить 37,7626 грн за євро (+0,0604 грн).
Нагадаємо, в НБУ заявили, що інформація з фронту впливає на валютний ринок України. Однак цей фактор не є визначальним для курсу гривні щодо долара.
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