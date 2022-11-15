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Доллар начал дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 15 ноября

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 12:06
Доллар начал дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 15 ноября Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,65 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,25 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,95 грн (40,00 - 14 ноября)
  • продажа - 40,65 грн (40,70 - 14 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,20 грн (40,05 - 14 ноября),
  • продажа - 41,25 грн (41,20 - 14 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,25 грн (8,25 - 14 ноября),
  • продажа - 8,90 грн (8,90 - 14 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 15 ноября составляет 37,7626 гривен за евро (+0,0604 грн).

Доллар начал дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 15 ноября

Напомним, в НБУ заявили, что информация с фронта оказывает влияние на валютный рынок Украины. Однако этот фактор не является определяющим для курса гривны к доллару.

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