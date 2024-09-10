Долар пішов вгору: обмінники оновили курси валют

Станом на ранок 10 вересня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,40 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 45,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 грн, євро по 45,20 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,13-41,16 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після досягнення мінімуму за останній місяць.

Офіційний курс на 10 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0948 грн за 1 долар (+0,0780 грн).

Курс євро становитиме 45,383 гривень за 1 євро (-0,1744 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на цьому тижні основні зміни відбуватимуться в нових коридорах, а це 41-41,6 грн/долар і 44-46 грн/євро (міжбанк), 41, 2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро (готівковий ринок).