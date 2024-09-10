Долар пішов вгору: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України почав зростати слідом за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 10 вересня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,40 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 45,90 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 грн, євро по 45,20 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,13-41,16 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після досягнення мінімуму за останній місяць.
Офіційний курс на 10 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0948 грн за 1 долар (+0,0780 грн).
Курс євро становитиме 45,383 гривень за 1 євро (-0,1744 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на цьому тижні основні зміни відбуватимуться в нових коридорах, а це 41-41,6 грн/долар і 44-46 грн/євро (міжбанк), 41, 2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро (готівковий ринок).