Доллар пошел вверх: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 10 сентября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,40 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 45,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 45,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,13-41,16 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после достижения минимума за последний месяц.

Официальный курс на 10 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,0948 гривен за 1 доллар (+0,0780 грн).

Курс евро составит 45,383 гривен за 1 евро (-0,1744 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе основные изменения будут происходить в новых коридорах, а это 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро (межбанк), 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро (наличный рынок).