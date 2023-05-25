Долар пішов вгору: які курси діють в обмінних пунктах

Долар трохи подорожчав у обмінних пунктах. Станом на ранок 25 травня курс піднявся до 37,60 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара по Україні зріс за день на 5 копійок до 37,60 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,85 гривень за євро.

При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому 37,10 гривень, євро 40,15 гривень.

Офіційний фіксований курс не змінюється з липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 25 травня становить 39,41 гривень за євро (+0,0128 гривень).

Ризик дефолту США та курс долара в Україні

Агентство Fitch попередило про ризики зниження прогнозу кредитного рейтингу США до негативного на тлі дебатів щодо підвищення стелі держборгу.

Потенційний дефолт за зобов'язаннями уряду США теоретично міг би вплинути на Україну в нормальних умовах. Курс долара міг би зрости через падіння валютних надходжень на тлі турбулентності на ринку. Однак цього року тема державного боргу США не вплине на фінансовий ринок України, оскільки основним чинником залишається війна.